وزارة الصحة التونسية: تسجيل 1237 إصابة جديدة بكورونا، و 29 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 13:30

وزارة الصحة التونسية: تسجيل 1237 إصابة جديدة بكورونا، و 29 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

منذ 57 mins 4 November، 2020
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