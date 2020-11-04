شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي على حاجز حوارة العسكري

استشهد شاب فلسطيني الأربعاء إثر إطلاق جنود العدو الاسرائيلي النار عليه بالقرب من حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بالضفة الغربية، بزعم محاولته إطلاق النار صوب جنود الاحتلال المتواجدين قرب الحاجز.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الشهيد هو بلال رواجبة 29 عاما قد اعلن عن استشهاده بعد أن أصيب برصاص الاحتلال”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية لحاجز حوارة أمام حركة المواطنين الخارجين من نابلس، بعد عملية إطلاق كثيف للنار في المنطقة”.

من جهته، قال رئيس جمعية “الهلال الأحمر” في نابلس هلال تفاحة إن “المؤشرات الأولية تؤكد استشهاد الشاب، حيث أطلق 4 من جنود الاحتلال النار بكثافة تجاه المركبة التي كان يقودها”، وأضاف أن “طواقم الإسعاف التابعة للجمعية متواجدة حتى اللحظة في المكان، والاحتلال لا يسمح لها بالوصول للشاب”.

وكانت مصادر صهيونية قد زعمت أن فلسطينيا أطلق النار بمسدس على جنود الاحتلال، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على المركبة التي يستقلها، وزعمت أن فلسطينيا قام بإشهار مسدس في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس، وتم تحييده دون وقوع إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم