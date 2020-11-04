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November 4 2020 - 05:54

العلماء يحددون الطريقة الأكثر أمانا لطهي الأرز

منذ 1 ساعة 4 November، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حدد علماء من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة الطريقة الأكثر أمانا لطهي الأرز.
ونشرت الدراسة الحديثة في مجلة “إجمالي علم البيئة” (Science of The Total Environment). ووفقا للدراسة على الرغم من الفوائد الكبيرة للأرز، إلا أنه قادر على تراكم الزرنيخ، وكما أشار الخبراء سابقا، هذا يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
وقام الخبراء بتحليل إمكانية تقليل مستوى الزرنيخ غير العضوي في الأرز عن طريق الغسل أو الشطف، وكذلك باستخدام طرق الطهي المختلفة. نتيجة لذلك، اكتشفوا أنه عند “التبخير”، يمتص الماء أكبر قدر من المواد الضارة، مع الحفاظ على الخصائص المفيدة للمنتج.
والطريقة كما نصح بها العلماء يجب أن يغلى الماء ، ثم يضاف الأرز ويطهى لمدة خمس دقائق. بعد ذلك، تحتاج إلى تصريف الماء القديم، الذي أزال معظم الزرنيخ، وإضافة الماء العذب، وتغطية الوعاء بغطاء وطهيه على نار خفيفة إلى متوسطة حتى يتم امتصاص كل السائل.
يؤكد الباحثون أن هذه الطريقة تزيل حوالي 54 بالمائة من المركبات غير العضوية من الأرز البني وحوالي 73 بالمائة من الأرز الأبيض، مع الاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية – الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والمنغنيز.

المصدر: سبوتنيك

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