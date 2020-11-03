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November 3 2020 - 20:44

الرئاسة الجزائرية تعلن إصابة تبون بفيروس كورونا

منذ 30 mins 3 November، 2020
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الجزائر - عربي وإقليمي

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء رسميا إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان أن تبون “يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.”

وأضاف البيان أن الفريق الطبي “يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.

وكان التلفزيون الجزائري أفاد يوم الأربعاء الماضي بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى وخضوعه للحجر الصحي.

المصدر: وكالات

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