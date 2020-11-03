غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدامات مرورية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 20:42
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الإمام الخامنئي: دعم الرسوم المسيئة للرسول جريمة لا تختلف عن دعم أنظمة وحشية وإرهابية
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الإمام الخامنئي: الانحدار الأميركي السياسي واضح وهذا النظام مستكبر وفاسد ويعاني من الفساد الأخلاقي والسياسي
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الحركة الأسيرة في سجون العدو: إصابة 69 أسيرا داخل سجن "جلبوع" بفيروس كورونا وإدارة السجن تتعمد الإهمال
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أ ف ب: أكثر من مئة مليون أميركي قاموا بتصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية
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بايدن في رسالة الى الناخبين: نحن في معركة من أجل روح الامة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من السابق لاوانه الحديث عن افاق العلاقات مع واشنطن
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "الارهاب الاسلامي عدونا المشترك" ومحاربته "معركتنا المشتركة"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: بعض الدول الاوروبية تتجاوز حدودها من خلال محاولتها إعادة تعريف الإسلام وتغيير شكله
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السعودية: أرباح شركة أرامكو تتراجع بنسبة 44.6 % في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بسبب أزمة كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدامات مرورية
منذ 1 ساعة
3 November، 2020
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