غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدامات مرورية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 20:42

غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدامات مرورية

منذ 1 ساعة 3 November، 2020
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