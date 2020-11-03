وفد من حزب الله زار السعودي وعرض معه أوضاع المستجدات الصحية

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه في صيدا، حيث قدم التهنئة له بذكرى المولد النبوي الشريف، وتباحث الوفد مع السعودي حول المستجدات الصحية والإجتماعية على الساحة اللبنانية وانعكاسها على المجتمع الصيداوي.

ووجه الوفد الشكر والتقدير للسعودي على “الجهود التي تبذلها بلدية صيدا لمواجهة فيروس كورونا على المستويين الصحي والإجتماعي”، مثنيا على “تلك الجهود التي تفوق طاقتها في بعض الأحيان”.

كما أكد الوفد على “جهوزية فرق الإستجابة السريعة وفرق التوعية والإرشاد التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والتي تعمل على مدار الساعة لمواكبة أي جديد بما يتعلق بمواجهة الفيروس”، واضعا “كل إمكانات حزب الله الصحية والإجتماعية في خدمة أهلنا في مدينة صيدا والجوار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام