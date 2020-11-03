الدفاع الأرمينية: سقوط قذائف أطلقها الجيش الأذربيجاني على الأراضي الإيرانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان الثلاثاء، أن عدة قذائف أطلقها الجيش الأذربيجاني سقطت على الأراضي الإيرانية. وكتبت ستيبانيان على فيسبوك “أطلق الجانب الأذربيجاني نيران المدفعية تجاه وحدات الجيش الأرميني. وسقطت عدة قذائف على الأراضي الإيرانية”. وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

المصدر: سبوتنيك