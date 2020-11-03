الرئيس بري استقبل اللواء ابراهيم وجرى البحث بالاوضاع العامة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2020 - 16:10

الرئيس بري استقبل اللواء ابراهيم وجرى البحث بالاوضاع العامة

منذ 41 mins 3 November، 2020
بري وابراهيم
لبنان

الرئيس بري استقبل اللواء ابراهيم وجرى البحث بالاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس بري النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية

من جهة ثانية، تلقى الرئيس بري برقية من نظيره التايلندي شوان ليك باي، قدم فيها التعازي بضحاياء انفجار المرفأ، مؤكدا وقوف بلاده الى “جانب لبنان لتجاوز التداعيات الناجمة عن الانفجار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة