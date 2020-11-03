الرئيس بري استقبل اللواء ابراهيم وجرى البحث بالاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس بري النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية

من جهة ثانية، تلقى الرئيس بري برقية من نظيره التايلندي شوان ليك باي، قدم فيها التعازي بضحاياء انفجار المرفأ، مؤكدا وقوف بلاده الى “جانب لبنان لتجاوز التداعيات الناجمة عن الانفجار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام