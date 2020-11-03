الامام الخامنئي: علينا مواجهة الاستكبار العالمي وعدم الاستسلام له ونحن نرفض الذل وهم من بدأوا الحرب علينا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 11:36

الامام الخامنئي: علينا مواجهة الاستكبار العالمي وعدم الاستسلام له ونحن نرفض الذل وهم من بدأوا الحرب علينا

منذ 1 ساعة 3 November، 2020
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