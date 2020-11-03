ابرز ما جاء من عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 3 تشرين الثاني 2020.
العناوين
البناء :
– هجوم مسلّح في فيّينا قرب الكنيس اليهوديّ وصحف الكيان تتحدّث عن مقتل 8 “إسرائيليين”
– ترامب وبايدن يعلنان الفوز… ويحذّران من مخاطر مصيريّة بعد الانتخابات
– عون والحريري يحتويان التشاؤم بفتح الباب لتفاهمات تنتظر مسودة الأربعاء
الأخبار :
– أميركا 2020: الإمبراطورية كما لم تُرَ من قبل!
– أهلا بكم في مزرعة رياض سلامة
– مفاوضات تأليف الحكومة: «الحريري يعرقل نفسه»!
– مناورة الجبهة الشماليّة: قوات الرضوان في الجليل… وآلاف الصواريخ في سماء فلسطين
الديار :
– لبنان في مرحلة “حبس الأنفاس” حكومياً وترقب لنتائج فوضى الانتخابات الاميركية
– “التهيّب” من الفراغ ينعش الاتصالات… والحريري يضع بعبدا أمام ساعات حاسمة ؟
– كوبيتش ينقل رسالة “استياء” اسرائيلية من التفاوض… والتخبط سيد الموقف “كورونيا”
اللواء :
– فريق بعبدا يتراجع.. ومسودة الـ18 قيد التنقيح إلى الخميس..
– الهيئات الإقتصادية ترفض الإقفال..
– لجنة كورونا لتطوير خدمات المستشفيات وتشديد العقوبات
الجمهورية :
– عقلية “الدكّنجي” والمحاصصة تحكمان التأليف ..
– “كورونا” ينتظر الحزم لمواجهته
– الإنتخابات اليوم … حبس أنفاس
النهار :
– استئناف “مفاوضات” التأليف بمواكبة الاستحقاق الاميركي!
الأنباء :
– أسرّة كورونا الفارغة لا تزيد عن 5%.. وأكثر من 2000 مصاب في الفرق الطبية
– حكومة التصريف ترمي “الإقفال” على خَلَفها.. فيما التأليف في نفق التعطيل
الشرق :
– وزير الصحة يطلب والهيئات الاقتصادية ترفض الإقفال العام
الاسرار
البناء
– قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي ومفاوضات التأليف إن اسم الشخص الذي ستسند إليه وزارة الطاقة يشكّل مفتاح فهم المشهد الحكومي والتوازنات السياسية التي تحكم المعادلة الحكوميّة الجديدة كما سيُبنى داخلياً وخارجياً على هذا الاسم فحص جدّية الحكومة وقدرتها على مقاربة الملفات الشائكة.
– تحدّثت مصادر عربية في ولاية ميشغن الأميركية أن تصويت العرب في الولاية واللبنانيين خصوصاً، وأبناء جنوب لبنان منهم ستلعب دوراً حاسماً في وجهة تصويت الولاية المقررة في مصير الرئاسة الأميركية. وقالت المصادر إن تخفيف تأثير تصويت الجنوبيين يتم عبر محاولة رفع نسبة تصويت اليهود في الولاية.
النهار
ـ أبدى رئيس حزب بارز مخاوفه من استمرار الانهيارات الاقتصادية والمعيشية، داعياً كوادر الحزب إلى شد الأحزمة والتنبه لأنّه لم تعد هناك دول تقدّم مساعدات كما في السابق، ويجب التعامل مع الناس بكثير من الإيجابية.
ـ يتجنب زعيم سياسي راهنا اتخاذ مواقف من شأنها كشف المستور وفتح باب السجالات.
ـ ارتفعت الشكوى داخل طائفة الروم الكاثوليك من اختيار الوزراء الكاثوليك تكرارا من دون التشاور مع بطريركها وشخصياتها واحتكار تمثيلها بوزراء حزبيين يفرضون فرضا.
ـ تبين من تقارير امنية ان الذين قبض عليهم بتهريب سيارات مسروقة من لبنان الى سوريا هم عناصر حاليون وسابقون في اجهزة امنية.
الجمهورية
ـ ركّزت مصادر فريق في السلطة على أن ملف الكهرباء أكبر مصيبة للبنان بسبب تمسك البعض بمعامل في مناطق معينة.
ـ يُلاحظ أن الإعتبارات الحزبية والشخصية والتاريخية بين حزبين فاعلين تمنعهما من الإلتقاء على رغم نظرتهما السياسية الواحدة.
ـ فوجئت هيئات دولية عندما طلبت إذنا خاصا لتوفير المساعدات لمؤسسات رسمية وجمعيات بطلب جدول بالجهات المستفيدة قبل الموافقة فصرفت النظر عن مشروعها.
اللواء
ـ يواجه أبناء الجاليات العربية، ومنها الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة إحراجات لجهة التصويت، لتداخل المصالح المتضاربة بين العام والخاص.
ـ يسعى بعض السفراء في عواصم أوروبية لتأمين تسهيلات للطلاب اللبنانيين في الجامعات هناك..
ـ تُشير مؤشرات الوضع على الأرض، في المناطق المسيحية إلى “تقدم ممنهج” لحزب مسيحي، خارج السلطة منذ أكثر من سنتين.
الأنباء
– تيار سياسي يتمسك حتى آخر رمق بالحصول على وزارة محددة، دون غيرها، وابتدع لذلك التفافاً على المداورة.
– بعد تراجُع مسؤول سياسي عن التزامٍ كان قطعه، عاد وتراجَع عن التراجُع
المصدر: صحف