ابرز ما جاء من عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 3 تشرين الثاني 2020.

العناوين

البناء :

– هجوم مسلّح في فيّينا قرب الكنيس ‏اليهوديّ وصحف الكيان تتحدّث عن مقتل ‏‏8 “إسرائيليين‎”‎

– ترامب وبايدن يعلنان الفوز… ويحذّران من مخاطر مصيريّة بعد الانتخابات ‏

– عون والحريري يحتويان التشاؤم بفتح الباب لتفاهمات تنتظر مسودة الأربعاء

الأخبار :

– أميركا 2020: الإمبراطورية كما لم تُرَ من قبل!

– أهلا بكم في مزرعة رياض سلامة

– مفاوضات تأليف الحكومة: «الحريري يعرقل نفسه»!

– مناورة الجبهة الشماليّة: قوات الرضوان في الجليل… وآلاف الصواريخ في سماء فلسطين

الديار :

– لبنان في مرحلة “حبس الأنفاس” حكومياً وترقب لنتائج ‏فوضى الانتخابات الاميركية ‏

– “التهيّب” من الفراغ ينعش الاتصالات… والحريري يضع ‏بعبدا أمام ساعات حاسمة ؟

– كوبيتش ينقل رسالة “استياء” اسرائيلية من التفاوض… ‏والتخبط سيد الموقف “كورونيا”‏

اللواء :

– فريق بعبدا يتراجع.. ومسودة الـ18 قيد التنقيح إلى الخميس‎..‎

– الهيئات الإقتصادية ترفض الإقفال..

– لجنة كورونا لتطوير خدمات المستشفيات وتشديد العقوبات

الجمهورية :

– عقلية “الدكّنجي” والمحاصصة تحكمان ‏التأليف ..

– “كورونا” ينتظر الحزم ‏لمواجهته

– الإنتخابات اليوم … حبس أنفاس

النهار :

– استئناف “مفاوضات” التأليف بمواكبة الاستحقاق ‏الاميركي‎!‎

الأنباء :

– أسرّة كورونا الفارغة لا تزيد عن 5%.. وأكثر من 2000 مصاب في الفرق الطبية

– حكومة التصريف ترمي “الإقفال” على خَلَفها.. فيما التأليف في نفق التعطيل

الشرق :

– وزير الصحة يطلب والهيئات الاقتصادية ترفض الإقفال العام

الاسرار

البناء‎

– قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي ومفاوضات التأليف إن اسم الشخص الذي ستسند إليه وزارة الطاقة ‏يشكّل مفتاح فهم المشهد الحكومي والتوازنات السياسية التي تحكم المعادلة الحكوميّة الجديدة كما سيُبنى داخلياً ‏وخارجياً على هذا الاسم فحص جدّية الحكومة وقدرتها على مقاربة الملفات الشائكة‎.

– تحدّثت مصادر عربية في ولاية ميشغن الأميركية أن تصويت العرب في الولاية واللبنانيين خصوصاً، وأبناء ‏جنوب لبنان منهم ستلعب دوراً حاسماً في وجهة تصويت الولاية المقررة في مصير الرئاسة الأميركية. وقالت ‏المصادر إن تخفيف تأثير تصويت الجنوبيين يتم عبر محاولة رفع نسبة تصويت اليهود في الولاية‎.‎

النهار‎

ـ أبدى رئيس حزب بارز مخاوفه من استمرار الانهيارات الاقتصادية والمعيشية، داعياً كوادر الحزب إلى شد ‏الأحزمة والتنبه لأنّه لم تعد هناك دول تقدّم مساعدات كما في السابق، ويجب التعامل مع الناس بكثير من ‏الإيجابية‎.

ـ يتجنب زعيم سياسي راهنا اتخاذ مواقف من شأنها كشف المستور وفتح باب السجالات‎.

ـ ارتفعت الشكوى داخل طائفة الروم الكاثوليك من اختيار الوزراء الكاثوليك تكرارا من دون التشاور مع بطريركها ‏وشخصياتها واحتكار تمثيلها بوزراء حزبيين يفرضون فرضا‎.

ـ تبين من تقارير امنية ان الذين قبض عليهم بتهريب سيارات مسروقة من لبنان الى سوريا هم عناصر حاليون ‏وسابقون في اجهزة امنية‎.‎

الجمهورية‎

ـ ركّزت مصادر فريق في السلطة على أن ملف الكهرباء أكبر مصيبة للبنان بسبب تمسك البعض بمعامل في ‏مناطق معينة‎.

ـ يُلاحظ أن الإعتبارات الحزبية والشخصية والتاريخية بين حزبين فاعلين تمنعهما من الإلتقاء على رغم نظرتهما ‏السياسية الواحدة‎.

ـ فوجئت هيئات دولية عندما طلبت إذنا خاصا لتوفير المساعدات لمؤسسات رسمية وجمعيات بطلب جدول ‏بالجهات المستفيدة قبل الموافقة فصرفت النظر عن مشروعها‎.‎

اللواء‎

ـ يواجه أبناء الجاليات العربية، ومنها الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة إحراجات لجهة التصويت، لتداخل ‏المصالح المتضاربة بين العام والخاص‎.

ـ يسعى بعض السفراء في عواصم أوروبية لتأمين تسهيلات للطلاب اللبنانيين في الجامعات هناك‎..

ـ تُشير مؤشرات الوضع على الأرض، في المناطق المسيحية إلى “تقدم ممنهج” لحزب مسيحي، خارج السلطة منذ ‏أكثر من سنتين‎.‎

الأنباء

– تيار سياسي يتمسك حتى آخر رمق بالحصول على وزارة محددة، دون غيرها، وابتدع لذلك التفافاً على المداورة‎.‎

– بعد تراجُع مسؤول سياسي عن التزامٍ كان قطعه، عاد وتراجَع عن التراجُع‎

المصدر: صحف