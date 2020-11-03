الصحة البرازيلية: تسجيل 8501 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين إن البرازيل أبلغت عن 8501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 179 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وكشفت بيانات الوزراة أن عدد الإصابات سجل حتى الآن 5554000 حالة إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160253.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالة رويترز