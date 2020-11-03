الصحة البرازيلية: تسجيل 8501 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 04:00

الصحة البرازيلية: تسجيل 8501 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة

منذ 27 mins 3 November، 2020
انتشار فيروس كورونا في البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين إن البرازيل أبلغت عن 8501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 179 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وكشفت بيانات الوزراة أن عدد الإصابات سجل حتى الآن 5554000 حالة إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160253.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالة رويترز

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