الشرطة البريطانية: لا نمتلك الموارد اللازمة للقيام بدوريات للتأكد من الالتزام بالإقفال العام

حذر الرئيس الوطني لاتحاد الشرطة في بريطانيا من أن قوات الشرطة قد لا تمتلك الموارد اللازمة للقيام بدوريات للتأكد من الالتزام بالإقفال العام.

وقال الرئيس الوطني لاتحاد الشرطة، جون أبتر، لشبكة “سكاي نيوز” إنه لم يكن هناك ما يكفي من الضباط للتعامل مع ما يخشى أن يكون زيادة في السلوك غير القانوني، مضيفا: “نحن مرهقون كما لم يحدث من قبل لأننا نقوم بالعمل بطريقة لم يسبق لها مثيل”.

ورأى أبتر أن “المواطنين سيكونون أقل امتثالا لقواعد الإغلاق مما كانوا عليه في مارس… هناك قلق حقيقي من أن يكون هناك التزام أقل، وسيكون هناك دائما عنصر عدم الامتثال من قبل الأشخاص الذين لا يحبون القواعد”.

وكشف أن “التجمعات الجماهيرية، مثل الاحتجاجات السلمية، لن يتم تفريقها تلقائيا. ليس لدينا الموارد للتوجه إلى آلاف الأشخاص المحتجين سلميا، كما يمكن أن يتحول احتجاج سلمي إلى مواجهة عنيفة ولن نتمكن من التعامل معه”.

المصدر: وكالات