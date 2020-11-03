ترامب يندد باستطلاعات الرأي ويؤكد ثقته بالفوز

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية الانتخابات الرئاسية، باستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، ووصفها بـ”المزورة” وأبدى ثقته بتحقيق الانتصار.

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أول تجمع من أصل خمسة يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة: “غدا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض”.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع ترامب أمام بايدن على مستوى البلاد، بل وحتى في الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة بأي حال من الأحوال.

وصوت أكثر من 94 مليون ناخب أمريكي مبكرا في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد يوم الثلاثاء، حسب إحصاء لبوابة مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا.

وأوضح الإحصاء أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 94 مليونا و6161، منهم 34 مليونا و45137 حضروا شخصيا مراكز الاقتراع، و59 مليونا و961024 بالبريد.

ويعكس العدد المرتفع للتصويت المبكر، الذي تجاوز أكثر من ثلثي إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016، الاهتمام الشديد بالانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

المصدر: وكالات