بريطانيا تسجل 18950 إصابة جديدة بكورونا و136 حالة وفاة

أظهرت الإحصاءات الحكومية اليومية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا سجلت 18950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 حالة وفاة خلال 28 يوما من نتيجة الاختبار الإيجابية.

وهذه الأرقام هي أقل من الأرقام اليومية التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن مسؤولي الصحة يقولون في كثير من الأحيان أنه يتم تسجيل عدد أقل من الحالات والوفيات في نهاية الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن فرض الإغلاق العام في بريطانيا بدءا من الخميس، بعد فشل القيود القائمة في منع ارتفاع عدد الإصابات.

وطالب جونسون، في خطاب له قبل يومين، البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى 2 ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.

المصدر: وكالة رويترز