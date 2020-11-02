التقرير اليومي لمستشفى الحريري: الفحوصات 689 وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 23:22

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: الفحوصات 689 وحالة وفاة واحدة

منذ 13 mins 2 November، 2020
مستشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وعدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 689 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 601 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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