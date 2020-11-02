23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الهرمل

اعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل عن تسجيل اليوم ثلاث وعشرين اصابة جديدة بفيروس كورونا: اربع اصابات من خارج الحملات، بالاضافة الى تسع عشرة اصابة من حملة البارحة الاحد. يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين بانتظار قرار وزارة الصحة الجديد بخصوص حملات الفحوصات.

كما واجرت وزارة الصحة اليوم، بالتعاون مع فرق التتبع والترصد فحوصات لـ 198 من مخالطي الاصابات السابقة.

نأمل الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع.

وشهدت منطقة الهرمل التزاما واضحا في اغلاق المحال والمؤسسات العامة والادارات الرسمية. ومساء سيرت شرطة البلدية، بالتعاون مع امن الدولة دوريات للتأكد من الالتزام بالاغلاق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام