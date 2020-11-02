خلية الأزمة في بلدية القصيبة: اصابتان جديدتان في البلدة

اعلنت خلية الأزمة في بلدية القصيبة عن وجود حالتين جديدتين مصابتين بفايروس covid 19 في البلدة تبينت لدى إجراء فحص الـPcr. و طلبت من “جميع الذين خالطوا المصابين التزام الحجر المنزلي و التقيد بارشادات الحجر المنزلي منعا لتفشي الوباء في البلدة و حفاظا على سلامة أهلنا وأطفالنا”.

ودعت الأهالي إلى الالتزام التام بشروط التباعد الاجتماعي والتعاطي بوعي ومسؤولية عالية، وارتداء الكمّامات والتعقيم الدائم…و ضرورة تطبيق الارشادات التي أصدرتها وزارة الصحة والالتزام بها ولا سيما: التزام المنازل قدر الامكان والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود والتجمعات والزيارات والمخالطة و المناسبات الاجتماعية ووضع الكمامات بشكل دائم عند الخروج من المنزل .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام