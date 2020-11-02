الحاج حسن اعلن إصابته بالكورونا: اعتذر من كل من يمكن ان اكون قد خالطته

قال رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن على حسابه عبر التويتر: “‏أعتذر من كل من يمكن أن أكون قد خالطته خلال الفترة الأخيرة السابقة (من تاريخ 9 تشرين الأول الماضي وحتى يوم أمس الأول من شهر تشرين الثاني) حيث لم أكن على علم بإصابتي وآمل ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أي أحد، بالرغم من جميع إجراءات الوقاية والتدابير الصحية التي أخذتها”.

وختم في تغريدة ثانية: ‏”أسأل الله الشفاء لجميع المرضى وخصوصا مرضى كورونا، وأدعو الجميع إلى الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد للحد من انتشار هذا الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام