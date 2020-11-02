1080 حالة كورونا جديدة في لبنان و9 وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 20:12
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الرئيس عون استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري وتابع معه درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدم الايجابي
رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري
رئاسة الجمهورية: لا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات وهي لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية
مصادر مطلعة للمنار: الحريري سيقوم بزيارات أخرى للقصر الجمهوري خلال الايام المقبلة
مصادر مطلعة للمنار: كل الاطراف من دون استثناء تريد حكومة والطريق نحو الانجاز قد تكون قصيرة جدا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1080 اصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الوزير حمد حسن للمنار: عندما يسجل ألفا اصابة بكورونا فيجب ضرب الرقم بـ5 اي ان هناك حوالى الـ10 الاف مصاب يجولون بيننا
قرار وزير الداخلية بإقفال 115 بلدة وقرية يدخل حيز التنفيذ في سياق مواجهة تفشي فيروس كورونا
وزير الداخلية ينفي الاخبار التي تتحدث عن اتفاق الوزارات المعنية على التوجه للاقفال التام لمدة 18 يوما ابتداء من الخميس
انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات القوة الجوية للجيش الايراني بعنوان " يا صادق آل محمد" في محافظة اصفهان وسط البلاد
أكثر من 93 مليون أميركي يدلون بأصواتهم بشكل مبكر إما بالحضور الشخصي أو عبر البريد عشية موعد الانتخابات الرئاسية
رئيس الوزراء البريطاني: نتوقع توفر لقاح كورونا في الربع الاول من العام المقبل
المتحدث باسم الداخلية الافغانية: 22 قتيلاً من بينهم 3 إرهابيين في الهجوم الذي استهدف جامعة كابول
حركة حماس في ذكرى وعد بلفور: حقنا راسخ وزوابع التطبيع ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية إلى زوال
مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات العدو بعد هدمها منزل الأسير خليل دويكات في قرية الروجيب قرب نابلس
السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر: اقرار الدستور الجديد بنسبة 66.8% من أصوات المشاركين في الاستفتاء
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المعارضة ترفض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا
الوزير حسن للمنار: عندما يسجل الفين اصابة بكورونا فيجب ضرب الرقم بـ5 اي ان هناك حوال ال10 الاف مصاب يجولون بيننا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
1080 حالة كورونا جديدة في لبنان و9 وفيات
منذ 23 mins
2 November، 2020
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