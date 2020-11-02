1080 حالة كورونا جديدة في لبنان و9 وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 20:12

1080 حالة كورونا جديدة في لبنان و9 وفيات

منذ 23 mins 2 November، 2020
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