بيان لمصرف لبنان حول التحاويل الى الطلاب في الخارج

قال مصرف لبنان في بيان له الاثنين “عطفا على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل الى اولادهم في الخارج، انه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين واهاليهم”.

وأشار المصرف الى أن “هذا الأمر حمله على اصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج”، موضحا ان “صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 أصبح ملزما للجميع، وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان”.

ولفت المصرف الى انه “لما كان يقتضي، لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية، صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية، لذلك، سيسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في اقرب وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام