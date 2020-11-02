إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 19:42

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

منذ 1 ساعة 2 November، 2020
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