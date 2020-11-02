قوى الامن الداخلي تعلن اطلاق دوريات واقامة حواجز في المناطق للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً و5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 19:40

قوى الامن الداخلي تعلن اطلاق دوريات واقامة حواجز في المناطق للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً و5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ

منذ 1 ساعة 2 November، 2020
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