هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مجدداً مدينة أزمير التركية

ضربت هزة أرضية شدتها 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الإثنين، مدينة أزمير غرب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في تغريدة لها على “تويتر”، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 14:57 في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير.

وفي وقت سابق، أعلنت “آفاد” عن ارتفاع ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 85 قتيلا.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 774 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 220 آخرين تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد.

المصدر: مواقع