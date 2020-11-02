وفد تجمع العلماء زار ايران وشارك في نشاطات ذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة الاسلامية

قام وفد من تجمع العلماء المسلمين ضم عضو مجلس الأمناء الشيخ مصطفى ملص، والمسؤول عن العلاقات العامة الشيخ حسين غبريس، وأمين السر الشيخ إبراهيم بريدي، وعضوي المجلس المركزي الشيخين بلال شعبان وسليم صالح، في إطار نشاطاته في ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية “وخصوصا محافظات أهل السنة فيها، للمشاركة في النشاطات التي تعقد في هذه المناسبة هناك، والإطلاع على أحوال أهالي تلك المناطق التي تمارس عمليا الوحدة الإسلامية بين أهلها من السنة والشيعة والتزام خدمة الإسلام وإحياء معالمه دين رحمة ومحبة وطاعة ولي أمر المسلمين سماحة الإمام القائد آية الله السيد علي خامنئي والحكومة الإيرانية”، وفق التجمع.

في بداية الجولة، زار الوفد محافظة هرمزكان حيث شارك في الاحتفال المركزي الذي أقيم في المناسبة في المسجد الجامع في المدينة الخاص بأهل السنة، وتحدث فيه ممثل السيد القائد في المحافظة وإمام جمعة المدينة والشيخ شعبان باسم الوفد، ثم كلمة ختام للشيخ غبريس قال فيها: “المقاومة في لبنان تنتظر قومكم، أيها المسلمون، سنة وشيعة، على أبواب فلسطين لندخل معا فاتحين منتصرين ونحرر القدس الشريف معا”.

ولفت “التجمع” الى ان الوفد زار ايضا “مدينة تاريخية أثرية قرب بندر لينكَه بدعوة من القائمقام ورئيس البلدية حيث استقبلته فرقة إنشادية إسلامية لأهل السنة بحفاوة بالغة، بعدها توجه الوفد إلى مدينة استيك والتقى أهل المدينة، في حضور أبرز علماء السنة هناك”.

واوضح ان “رحلة الختام كانت إلى مدينة كوده والتي تقطنها غالبية من السادة أهل السنة وهم مجموعة متصوفة ويعود نسبهم إلى النبي”.

وأعلن ان اللقاء “كان ممتازا وتحدث الوفد معهم عن التجمع ودوره، وأبدوا استعدادا تاما للتعاون مع التجمع، وفي المساء أولم للوفد ممثل السيد القائد الشيخ الدكتور العبادي في حضور المحافظ”.

بعد ذلك، زار الوفد جزيرة قشم “للمشاركة في فعاليات الاحتفال المركزي لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية والذي أقيم في قاعة واسعة في بلدة (لافت)”.

وتحدث في الاحتفال الشيخان بريدي وشعبان.

ومنها انتقل إلى بلدة طبل وعقد لقاء موسعا مع أئمة الجمعة والجماعة في الجزيرة، في حضور ممثل السيد العبادي، وكان فيها شرح طويل عن التجمع وأهدافه لاقى، بحسب التجمع، “صدى طيبا جدا لدى الحضور، وكانت نتيجته فكرة تأسيس تجمع في جنوب إيران تكون قاعدته بندر عباس ليشمل كل المحافظة (أي محافظة هرمزكان)”.

وبعد العودة إلى بندر عباس، أبلغ الشيخ العبادي الوفد رسميا “خبر تأسيس التجمع الخاص بالسنة والشيعة في جنوب إيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام