كركي نفى ما يروج بشأن الحصول على مبالغ لمنتسبين في الضمان

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي الاثنين “عطفا على البيانات الصادرة سابقا في هذا الخصوص، وحيث ما زال يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر منسوب إلى وزارة العمل مفاده انه يحق للعاملين في الفترة بين 1990 و2020 الحصول على 2999 دولارا اميركيا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدعو المواطنين للتحقق مما إذا كان اسمهم مدرجا في قائمة الأشخاص الذين لديهم الحق في تلقي هذه الأموال عبر الرابط المرفق بالخبر”.

وتابع كركي “تعود إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتنفي هذا الخبر مجددا وتدعو المواطنين إلى عدم تداوله وترويجه وتحذرهم من استعمال الرابط المرفق به لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه، وتدعو الأجهزة الأمنية المختصة إلى التحقق من مصدر الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تداوله مجددا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام