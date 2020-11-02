الذهب يرتفع وسط حالة من الحذر قبل الانتخابات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1887.60 دولار للأونصة.

وقال محلل الأسواق كريغ إرلام: “لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب) وهذا ليس مفاجئا. هذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع”، مضيفا أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الأسعار في يوم الانتخابات الأمريكية.

وهبطت أسعار الذهب 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات.

المصدر: رويترز