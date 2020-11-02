رئيس مجلس الأمة الكويتي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة

تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم الاثنين، بأوراق ترشحه لانتخابات المجلس للفصل التشريعي الـ 16، والمقررة في الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم. وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، تستقبل إدارة شؤون الانتخابات المرشحين، وذلك في ثامن أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة.

وبلغ عدد المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الأمة، حتى أمس، 301 مرشح ومرشحة، بعد تنازل مرشح واحد. ومجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا منتخبا من قبل الشعب. ويشترط دستور البلاد ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (لا يزيد عن 16 وزيراً). وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة؛ فيكون في هذه الحالة وزيرا في السلطة التنفيذية، ونائبا في السلطة التشريعية.

المصدر: سبوتنيك