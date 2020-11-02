مقتل الطفل اللاجئ محمد حسام عمايري 13 عاما طعنا على يد أربعيني مجهول الهوية في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 11:48

مقتل الطفل اللاجئ محمد حسام عمايري 13 عاما طعنا على يد أربعيني مجهول الهوية في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 42 mins 2 November، 2020
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