مستشفى الحريري: شفاء مصاب وتسجيل حالة وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، شفاء مصاب من الفيروس، وتحسن حالة مريض في العناية المركزة وبالتالي نقله إلى وحدة العزل،، مقابل تسجيل حالة وفاة، واستقرار عدد الحالات الحرجة على 30.

وجاء في التقرير الذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 370 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 601 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام