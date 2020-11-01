وزير الصحة اللبناني حمد حسن للمنار: هناك تطورات خطيرة بمسألة كورونا في لبنان وخاصة بعدد الأسرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2020 - 23:02
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شرطة كيبيك في كندا: توقيف رجل ليل السبت _الأحد يشتبه بأنه تسبب في سقوط عدد من الضحايا بسلاح أبيض في المدينة
جامعة ستانفورد الاميركية: الفعاليات الانتخابية التي نظمتها حملة ترامب أدت إلى إصابة أكثر من30 ألف شخص ب كورونا
الوكالة الفرنسية: تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.196.109 اشخاص في العالم منذ ظهوره
وقفة احتجاجية امام القنصلية الفرنسية في كندا على الاساءة للرسول الاكرم محمد (صل)
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يزور أذربيجان في خضم نزاع مع أرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ
الرئيس الأذري بعد لقائه أوغلو: إنسحاب القوات الأرمينية من قره باغ يجب أن يتم من خلال المفاوضات سريعا
الرئيس الأذري إلهام علييف: العملية العسكرية في قره باغ مستمرة
الرئيس الفنزويلي مادورو أعلن عن شن هجوم جديد على مصنع للبتروكيماويات في البلاد متهما واشنطن بالضلوع فيه
المعارضة ترفض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا
الوزير حسن للمنار: عندما يسجل الفين اصابة بكورونا فيجب ضرب الرقم بـ5 اي ان هناك حوال ال10 الاف مصاب يجولون بيننا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الصحة اللبناني حمد حسن للمنار: هناك تطورات خطيرة بمسألة كورونا في لبنان وخاصة بعدد الأسرة
منذ 3 ساعة
1 November، 2020
الوزير حمد حسن
التعليقات
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