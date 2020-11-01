كوارث محافظة عكار: 27 إصابة جديدة

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي الى 1745 مصابا.

وفيما بلغت الحالات الايجابية قيد المعالجة 325 حالة، توزعت الإصابات الجديدة المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية كالتالي: ببنين 4، مشمش 4، حلبا 3، مزرعة بلدة 3، برقايل 2، نهر البارد 2، وحالة واحدة في كل من: عين الذهب، عرقة، مركز حجر تلحياة، مشحا، حكر الضاهري، الحيصة، الشيخطابا، رحبة وفنيدق.

كما تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 1399 حالة. واستقر عدد حالات الوفاة على 30 حالة. أما إجمالي عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغ: 417 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام