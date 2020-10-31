وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1699 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2020 - 19:42

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1699 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

منذ 12 mins 31 October، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة