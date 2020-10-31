“سبوتنيك” : مجموعة كبيرة من مسلحي “قسد” اقتحموا مجمعا سكنيا في الحسكة واستولوا عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2020 - 19:42

“سبوتنيك” : مجموعة كبيرة من مسلحي “قسد” اقتحموا مجمعا سكنيا في الحسكة واستولوا عليه

منذ 2 ساعة 31 October، 2020
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