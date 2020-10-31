ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 31 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار:

– السيد نصر الله يدعو فرنسا إلى مُعالجة الخطأ: أجواء تأليف الحكومة جيّدة…من دون مبالغة بالإيجابية

– طريق ترامب الطويل: فلوريدا تحسم السباق

ثلاث عقَد تؤخّر تأليف الحكومة

– مفاوضات الترسيم: تنازلات شكليّة ترضي العدوّ… وتصلّب في المضمون يزعج واشنطن

– هجوم سيبراني يغرق «إسرائيل» في العتمة؟

البناء:

– السيد نصرالله: نؤيد تحريم النَيْل من المقدّسات وإدانة الإرهاب… وندعو لتسهيل ولادة الحكومة

– كيان الاحتلال تحت صدمة الخرائط اللبنانيّة… وحديث عن عضلات مفتولة للوفد العسكريّ

– الاثنين مسودّة تشكيلة حكوميّة تضمّ أغلب الحقائب… ولقاء مرتقَب اليوم لعون والحريري

الديار:

– التنافس على اشده على الوزارات الخدماتية: هل الاولوية لانقاذ لبنان من ازمته ام للانتخابات النيابية؟

– هل تدخلت تركيا في تحريك الشارع السني ضد فرنسا ام انها مظاهرات عفوية طبيعية؟

اللواء:

– الحكومة عالقة في الفجوة الضيقة.. وباسيل يقحم التعديلات بالتأليف

– جولة من مفاوضات الترسيم «المثمرة» في 11ت2.. ولجنة كورونا تمنع التجول ليلاً

الجمهورية:

– واشنطن لحكومة لا يحكمها الحزب

– الأمن يقمع الشغب

– 48 ساعة حاسمة للتأليف.. ومخاوف من كورونا وفلتان السلاح

النهار:

– سنة خامسة عونية : تفاقم الانهيارات ورهان حكومي

الأنباء:

– شروط مُختلقة تؤخّر التأليف.. والهدف التعمية على الأسباب الحقيقية للعرقلة

الاسرار

البناء

– قالت مصادر رافقت مرحلة تولي السفير مصطفى أديب مهمة تشكيل الحكومة وتواكب المرحلة الحالية إن اثنين من المرشحين من الذين كان يجري التداول بأسمائهم لدخول الحكومة بطلب فرنسي لا تزال أسماؤهما قيد التداول.

– تعتقد مصادر أوروبية أن زيارة وفد روسي رفيع لبيروت تحت عنوان ملف النازحين بمناسبة مؤتمر ينعقد في دمشق لها وظيفة أبعد من المهمة المعلنة مع نوعية الشخصيات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية في الوفد في رسالة لا يمكن تجاهلها مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وموقع لبنان في ملف الغاز في المتوسط.

النهار

– كثرت التساؤلات حول اختفاء الطوابع الأميرية والانعكاسات السلبية على معاناة المواطنين، ويتم التداول عن مافيا كبيرة تتحكم بهذه الطوابع وتبيعها في السوق السوداء.

– كثرت الشائعات حول انتشار الكورونا في مدارس محددة ما اضطر اداراتها الى نفي الامر والسؤال عن الاسباب التي بدت اشبه بحملة استهداف

– أدت مشاركة وزير ونائب سابق ينتمي إلى تيار سياسي بارز في مؤتمر ضم شخصيات مستقلة ومناهضة للسلطة، إلى قطع الخطوط مع مرجعيته السياسية.

الجمهورية

– أقرت شخصية سياسية في مجلس خاص بأن التنظيم الذي تنتمي اليه سيخسر عدداً من مقاعده في مجلس النواب اذا حصلت الإنتخابات الآن.

– استنفرت جهات دولية لاستقصاء صحة ما تم تداوله في النية الى إسناد وزارة حساسة الى جهة سياسية معينة.

– تدخّل أحد السفراء العرب لثني مسؤول عن خطوة كاد يقوم بها منعاً لتردّداتها السلبية المحتملة على مشروع كامل.

اللواء

– تشكك جهات دبلوماسية أوروبية بمدى جدية دولة كبرى بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.

– شكلت مراسيم إدخال وزيرين إلى ملاك الجامعة اللبنانية، صدمة كبيرة لمختلف الأوساط، بالنظر إلى الشوائب القانونية التي أحاطت بملفهما، لجهة الوضع خارج الملاك أولاً.

– يردد مقربون من وزير معني، أن أول قرار قد تتخذه الحكومة الجديدة، هو إعادة إقفال البلد ما لا يقل عن أسبوعين.

الأنباء

– توحي بعض المعلومات أن حقيبة وزارية أساسية في البنود الإصلاحية المطلوبة من لبنان، ستبقى بإدارة مموّهة من الفريق نفسه.

– فيما مئات المستحقين ينتظرون منذ سنوات الحصول على حق أساسي لهم، فإن حكومة تصريف الأعمال منحت هذا الأمر لإثنين من أعضائها وأهملت أصحاب الحقوق.

المصدر: صحف