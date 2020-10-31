تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر بغرب البلاد

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير إلى 20 قتيلا و786 جريحا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 786 آخرين، بينهم 725 في ولاية إزمير، بجروح متباينة وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن.

وأكدت “آفاد” استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال وخاصة إزمير، حيث تجري عمليات الإنقاذ في 17 مبنى، بينما تنفذ القوات المسلحة مسحا جويا، ولفتت الى انه “تم حتى الآن، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية”.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

المصدر: روسيا اليوم