السيد نصر الله: نامل ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع فخامة الرئيس ومع بقية الكتل من تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 22:46

السيد نصر الله: نامل ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع فخامة الرئيس ومع بقية الكتل من تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت

منذ 1 ساعة 30 October، 2020
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