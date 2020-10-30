السيد نصر الله: يجب أن يتشكل تيار كبير في العالم العربي للضغط في سبيل انهاء الحرب الظالمة على اليمن وهذا أقل الواجب واعظم ما يمكن أن يقدمه مسلم للنبي اليوم هو الوقوف الى جانب اليمنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 22:46

السيد نصر الله: يجب أن يتشكل تيار كبير في العالم العربي للضغط في سبيل انهاء الحرب الظالمة على اليمن وهذا أقل الواجب واعظم ما يمكن أن يقدمه مسلم للنبي اليوم هو الوقوف الى جانب اليمنيين

منذ 1 ساعة 30 October، 2020
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