السيد نصر الله للسلطات الفرنسية: كونوا منصفين وعادلين والاساءة لكرامة نبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم وحتى الانظمة السياسية لا تستطيع امام شعوبها ان تغطي مساً بنبي هذه الشعوب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 22:44
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السيد نصرالله في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا يمكن للمسلمين ان يتحملوا اي إساءة تتوجه الى هذا الرسول العظيم
السيد نصرالله: حادثة نيس الفرنسية مرفوضة وندينها بشدة ولا يجوز ان تحسب على الاسلام الذي يحرم قتل الابرياء
السيد نصرالله: لا يجوز للسلطات الفرنسية ان تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد لدين هذا الشخص او لاتباع هذا الدين
السيد نصرالله: بدلا من معالجة التداعيات يجب على السطات الفرنسية معالجة اسباب الازمة وهذا ليس خضوعا للارهاب
السيد نصرالله: لماذا تقف "حرية التعبير" عند معاداة السامية او عندما يمس اي شيء "اسرائيل" هذا يتطلب اعادة النظر بالمصطلح
السيد نصرالله: على السلطة الفرنسية حل الازمة ويمكن الاخذ باقتراح شيخ الازهر حول تشريع عالمي يجرم معاداة الاسلام
السيد نصرالله: يجب التوقف عند الدلالات القوية لحضور الشعب اليمني في ميادين الدفاع عن النبي رغم كل الصعوبات
السيد نصرالله: نأمل ان يتمكن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية من تاليف حكومة جديدة سريعا
السيد نصرالله: لا يمكن الاستمرار في حكومة تصريف الاعمال ومعطياتنا تقول ان اجواء التأليف جيدة ومقبولة وسنتعاون من اجل ذلك
السيد نصرالله : التساهل في مواجهة انتشار فيروس كورونا هو امر غير اخلاقي وغير انساني وغير شرعي
الصحة اللبنانية: تسجيل 1751 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
يُعرض برنامج "أسرار التحرير الثاني" استثنائياً يوم السبت الساعة 20:30
تظاهرة من منطقة كورنيش المزرعة باتجاه السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر تنديداً بالاساءة للنبي الاكرم محمد (ص)
العلامة الشيخ عفيف النابلسي: لمضاعفة الجهود لتنقية صورة رسول الله في ظل ما يحصل بالغرب من اساءات وبالشرق من انحرافات
وزير الصحة حمد حسن: للإستعداد بجدية لمواجهة الموجة المقبلة من وباء كورونا
الاف الفلسطينيين يحتشدون في باحات المسجد الاقصى تلبية للمشاركة في يوم غضب لنصرة النبي محمد (ص)
مواجهات في مناطق الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في يوم غضب فلسطيني نصرة للرسول الأكرم(ص)
الاسير الفلسطيني ماهر الاخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم ال95 رفضاً لقرار الاعتقال الاداري بحقه من قبل الاحتلال
الوكالة الفرنسية: فيروس كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 1.182.840 شخصا في العالم منذ ظهوره
تركيا: زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل أزمير وسقوط عدد من المباني
السلطات التركية تدعو المواطنين في إزمير إلى الابتعاد عن السواحل وتعلن عن ارتفاع عدد القتلى الى 12 مع تسجيل 419 جريحا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصرالله: حادثة نيس الفرنسية مرفوضة وندينها بشدة ولا يجوز ان تحسب على الاسلام الذي يحرم قتل الابرياء
السيد نصرالله: لا يجوز للسلطات الفرنسية ان تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد لدين هذا الشخص او لاتباع هذا الدين
السيد نصرالله: بدلا من معالجة التداعيات يجب على السطات الفرنسية معالجة اسباب الازمة وهذا ليس خضوعا للارهاب
السيد نصرالله: لماذا تقف "حرية التعبير" عند معاداة السامية او عندما يمس اي شيء "اسرائيل" وهذا يتطلب اعادة النظر بالمصطلح
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصر الله للسلطات الفرنسية: كونوا منصفين وعادلين والاساءة لكرامة نبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم وحتى الانظمة السياسية لا تستطيع امام شعوبها ان تغطي مساً بنبي هذه الشعوب
منذ 1 ساعة
30 October، 2020
التعليقات
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