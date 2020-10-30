السيد نصر الله: نامل ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع فخامة الرئيس ومع بقية الكتل من تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت واوضاعنا في لبنان لا يمكن ان تعالج بدون حكومة بصلاحياتها القانونية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 22:44

السيد نصر الله: نامل ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع فخامة الرئيس ومع بقية الكتل من تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت واوضاعنا في لبنان لا يمكن ان تعالج بدون حكومة بصلاحياتها القانونية

منذ 1 ساعة 30 October، 2020
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