قوة من إطفاء وحرس بيروت صادرت كميات مازوت مخزنة على سطح مبنى في طريق الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 19:12

قوة من إطفاء وحرس بيروت صادرت كميات مازوت مخزنة على سطح مبنى في طريق الجديدة

منذ 13 mins 30 October، 2020
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