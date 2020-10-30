فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل ووقوع إصابات بين المواطنين، والاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس ووقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 19:12

فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل ووقوع إصابات بين المواطنين، والاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس ووقوع اصابات

منذ 1 ساعة 30 October، 2020
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