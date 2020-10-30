لقاء بين حزب الله ووفد الجبهة الشعبية في صيدا :لوحدة الصف والمقاومة ضد الاحتلال

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان، في حضور عدد من كوادر الطرفين، وقدم الوفد التبريك لقيادة “حزب الله” بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم .

واشار بيان للحزب الى ان البحث تركز حول “المخططات التي تستهدف المقاومة في لبنان والمنطقة بكافة أشكالها، وآخرها الضغط الإقتصادي والحصار المالي على المقاومة وأهلها وشعوب المنطقة”.

وأكد المجتمعون “وحدة الصف والكلمة، والوقوف صفا واحدا الى جانب المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني، ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية. كما جرى عرض للاوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وآخرها موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، التي تترافق مع سلسلة من المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأثنى الطرفان على ” لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وطالبا ب”تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني وتستهدف مقاومته”.

وأبدى الطرفان “ارتياحهما للأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية كافة”، كما ابديا كل الدعم لأي عمل يثبت الإستقرار في المخيمات، وشددا على” تعزيز الإجراءات الصحية الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار وتفشي فيروس “كورونا” داخل المخيمات وعلى الفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.”

ووجه المجتمعون ” التحية للأسير الفلسطيني البطل المجاهد ماهر الأخرس على صموده الأسطوري، رغم الألم الكبير الذي يعانيه بسبب اضرابه عن الطعام لمده 96 يوما، بهدف كسر اعتقاله الاداري التعسفي”، داعين ” لمعالجة ملف الأسرى والمعتقلين، واطلاق سراحهم بأسرع وقت من سجون الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام