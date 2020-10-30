مسيرة احتجاجية في ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة انتصاراً للنبي (ص) ورداً على التصريحات الفرنسية المسيئة للإسلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 30 2020 - 13:18

مسيرة احتجاجية في ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة انتصاراً للنبي (ص) ورداً على التصريحات الفرنسية المسيئة للإسلام

منذ 9 mins 30 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة