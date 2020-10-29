ادكار طرابلسي: مدهشة سرعة تجاوب الرئيس دياب لك كل الشكر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2020 - 23:50

ادكار طرابلسي: مدهشة سرعة تجاوب الرئيس دياب لك كل الشكر

منذ 3 ساعة 29 October، 2020
ادغار طرابلسي
لبنان

شكر عضو تكتل “لبنان القوي” النيابي النائب ادكار طرابلسي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على إصدار تعليماته لتوزيع أجهزة اللابتوب الموجودة في المستودعات، على المدارس.

وقال طرابلسي الخميس “مدهشة سرعة تجاوب الرئيس حسان دياب، لك كل الشكر”.

وكان طرابلسي أثار هذه القضية في وصقت سابق الخميس عبر “تويتر” حيث قال “دولة الرئيس دياب: ‏ان العدد الدقيق للLaptops المخصصة للمدارس الرسمية هو 13522 وهي موجودة في المستودعات، وهي كافية لدعم الصفوف التي تفتقد لها المدارس الرسمية للتعليم عن بعد، نحن نثق بكم ونطالبكم بالاسراع بإعطاء التوجيهات إنقاذا للعام الدراسي” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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