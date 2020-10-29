بيلوسي: على ترامب أن يقبل نتائج الانتخابات كرجل

قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب يجب أن يقبل نتائج الانتخابات “كرجل” بدلا من محاولة بث الشكوك حول النتائج، إذا لم يتم فرز جميع الأصوات ليلة الانتخابات.

وعندما سألها المحاور في قناة “MSNBC”، عما يمكن أن يفعله الديمقراطيون إذا أعلن ترامب فوزه قبل الأوان ليلة الانتخابات، اتهمت بيلوسي ترامب بأنه يحاول خلط الأوراق عبر التشكيك في الحاجة إلى قضاء وقت إضافي لفرز الأصوات المدلى بها بالبريد، وتوقعت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وقالت بيلوسي: “في 20 يناير 2021، سيتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وستقوم الولايات بفرز الأصوات التي لديها في الوقت المناسب”، معتبرة أن “أسهل ما يجب أن يفعله ترامب هو الوقوف كرجل وقبول نتائج انتخابات الشعب الأمريكي.. بالنسبة له، فإن إدلاءه بهذه الأنواع من التصريحات يظهر افتقاره إلى الوطنية، وتقويضه لانتخاباتنا، بينما يسمح لدول أجنبية مثل صديقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتقويض نزاهة انتخاباتنا، فهو هو نفسه يفعل ذلك أيضا”.

المصدر: وكالات