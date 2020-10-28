إدارة ترامب تعلن أنها ستغطي تكاليف لقاح كورونا عبر برنامجين صحيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2020 - 04:04

إدارة ترامب تعلن أنها ستغطي تكاليف لقاح كورونا عبر برنامجين صحيين

منذ 13 mins 28 October، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن تغطية برنامجي “ميديكير” و”ميديكيد” تكاليف اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا.

وقبل أيام من الانتخابات، قد تساعد هذه الخطوة الرئيس ترامب لدى الناخبين كبار السن والأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، رغم أن كبار الخبراء الطبيين لا يتوقعون الموافقة على أي لقاح قبل الانتخابات.

وقالت مصادر مطلعة، إنه في الفترة التي سبقت الانتخابات، مارس ترامب ضغوطا شديدة على الوكالات لتحقيق مكاسب سياسية قد تساعد في إعادة انتخابه فيما يعمل المسؤولون منذ عدة أسابيع على تغيير اللوائح للسماح للمشمولين ببرنامجي “ميديكير” و”ميديكيد” بتلقي لقاحات مجانية.

المصدر: وكالات

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