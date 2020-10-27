الأسير الاخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 93 بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ93 على التوالي داخل سجون العدو الاسرائيلي.

وكان الأسير الأخرس قد أكد في تصريحات متلفزة أن “حالته الصحية متدهور بشكل كبير”، لكن الأخرس جدد قوته بعد أن تمكن من لقاء ابنته وبعد تعرض عائلته للتنكيل من قبل المستوطنين الصهاينة وجنود العدو الاسرائيلي.

وأشار الأسير الأخرس إلى أنه “يستمد القوة والارادة في معركة الكرامة من ابناء الشعب الفلسطيني ومن عوائل الأسرى والشهداء ومن كل انسان حر سواء فلسطيني أو عربي أو أوروبي”، وشدد على ان “دعم الأحرار لي في معركة الكرامة هو دعم لأنفسهم ويشعرني ذلك بالفرح والسرور”.

المصدر: فلسطين اليوم