الاعلام الايراني : استهداف وزارة الحرب الصهيونية مرتين خلال الهجوم الصاروخي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 22:56

الاعلام الايراني : استهداف وزارة الحرب الصهيونية مرتين خلال الهجوم الصاروخي

منذ 29 mins 13 June، 2025
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