إعلام العدو: موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية انطلقت باتجاه “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 22:58

إعلام العدو: موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية انطلقت باتجاه “اسرائيل”

منذ 55 mins 13 June، 2025
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