الجيش الإيراني: أسقطنا طائرتي F35 وعدد كبير من المسيرات الصهيونية خلال محاولتها اختراق الأجواء الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 22:58

الجيش الإيراني: أسقطنا طائرتي F35 وعدد كبير من المسيرات الصهيونية خلال محاولتها اختراق الأجواء الإيرانية

منذ 59 mins 13 June، 2025
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